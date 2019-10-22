Tehlikeli karşılaşma kameraya yansıdı

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Mengen ilçesi ile Karabük arasındaki kırsalda üç geyiğin birbiriyle olan kavgası Bolulu bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Boynuz boynuza kavga eden geyikler daha sonra ormanın içlerine doğru yol aldı. Mengenli Tuncay Gürel isimli bir vatandaş, Mengen ilçemiz ile Karabük sınırı arasında bulunan Eskipazar kırsalında gezintiye çıktı. Gürel kırsalda ilerlediği sırada ormanda gezen 3 yaban geyiğine rast geldi. Yaban geyiklerini cep telefonuyla videoya çekmeye başlayan Tuncay Gürel, geyiklerin kavga görüntülerini anbean kaydetmeyi başardı. Gürel’in kamerasına yansıyan görüntülerde geyikler birbiriyle boynuz boynuza kavga etmeye başlıyor. Kavganın ardından üstün gelen geyik ile diğeri arasında kovalamaca başlıyor. 3 dakikalık görüntünün sonunda 3 geyik de ormanın iç kısımlarına doğru ilerleyerek gözden kayboluyor. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşılırken binlerce defa da görüntülendi.

Telefon kamerasına yansıyan bu görüntü doğal yaşamlarına her gün daha fazla müdahale edilen yaban hayvanlarıyla insanları yollarının gittikçe artan sayıda kesişeceğini ortaya koydu.