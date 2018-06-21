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21 Haziran 2018 Perşembe
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    • Tehlikeli karşılaşmalar

    Yüzde 65’i ormanla kaplı ilimizin çeşitli yerlerinden gün geçmiyor ki bir vahşi hayvanla insan karşılaşmasın. Havaların ısınmasıyla birlikte yattıkları kış uykusundan uyanan ayılar insanların yaşadığı yerlere kadar inmeye başladılar.

    21 Haziran 2018 Perşembe 09:46
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    Tehlikeli karşılaşmalar

    Haber: Aysun Beykoz

    Türlerinin yok olma tehlikesine karşı avlanması yasak olan yaban hayvanlarının başında gelen ayılar geçtiğimiz hafta ilimiz Tekke Işıklar köyünde bir vatandaşımız tarafından cep telefonuyla görüntülenmişti. Bu olayın üzerinde çok geçmeden şimdi de Bolu-Mudurnu yolu üzerinde bir vatandaşımız tarafından görüntülenen boz ayı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ahmet Erdal Ünsalan isimli vatandaş Facebook hesabından paylaştığı fotoğraf ve videoyla “Bolu-Mudurnu yolunda misafirimiz var” dedi. Ünsal’ın bu fotoğrafı paylaşması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    Öte yandan insanların doğal yaşam alanlarını istila etmesi sonucu yabani hayvanlarla insan karşılaşmalarında sıklıklar görülmeye başlandı. Ramazan Bayramında şehrin ortasına kadar inen yılanlar ve Yedigöller Milli Parkında insanlar çekilince ortaya çıkan vahşi türler haberlerimize yansımıştı.

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