Tehlikeli virüsle mücadele her yerde

Haber: BMA

Taşkesti Belediyesi ekipleri koronavirüs tehdidine karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri Başkan Tahsin Özcan’ın talimatıyla belde halkının yoğun bulunduğu ve sık kullandığı bölgelerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalarla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, “Belediyemiz Coronavirüsüne karşı önlem almaya devam ediyor. Virüse karşı otobüs duraklarımız ve camilerimiz dezenfekte ediliyor. Beldemiz halkının bu süreçte hassas davranacağından şüphemiz yoktur” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca belediye binası, sağlık ocağı ve tarım kredi kooperatifi binasında da ekipler tarafından dezenfekte işlemi yapıldı.