Tehlikeli yollara karayolları el attı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Karayolları Genel Müdürlüğü Ankara 4. Bölge Müdürlüğü Beypazarı 43. Şube Şefliği ekipleri, yol ağlarında bulunan alanlarda yol genişletme ve kaya temizleme çalışmasında bulunuyor.

Genel Müdürlüğü Ankara 4. Bölge Müdürlüğü Beypazarı 43. Şube Şefliği ekipleri, yol ağlarında bulunan alanlarda yol genişletme ve kaya temizleme çalışmasında bulunuyor.Beypazarı Karayolları 43. Şube Şefliği ekipleri, yol ağlarında bulunan ve tehlike arzeden alanlarda yol genişletme ve kaya temizleme çalışması yapıyor.Beypazarı ile Bolu Kıbrıscık ve Karaşar ile çok sayıda mahalleye ulaşım sağlayan 06-84 kontra kesim nolu karayolunun 7. kilometresi ile 20. kilometreleri arasında ve Uşakgöl Mahallesi altında bulunan keskin viraj ile Yiğerler Mahallesi altında bulunan virajlarda genişletme çalışması yapan ekipler, yola kaya düşmesini engellemek üzere şarampole doğru dubalar da yerleştirdi.Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği yetkilileri, şefliğin yol ağında bulunan 06-84 kontra kesim nolu karayolu boyunca, yola kaya düşme tehlikesi bulunan alanlar ile görüşü daraltan virajlarda çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.