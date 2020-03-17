Tehlikeye karşı topyekün mücadele

Haber: BMA

Seben Belediyesi ekipleri Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edile koronavirüse karşı harekete geçti. Belediye tarafından tehlikeli virüse karşı önlem almak amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı mekanlar, park ve bahçeler, otobüs durakları ile iş yerlerinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Belediyeden yapılan açıklamada dezenfekte çalışmalarının aralıklarla devam edeceği ve vatandaşların Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan virüsten korunma uyarılarına dikkat etmesi gerektiği belirtildi.