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12 Mart 2018 Pazartesi
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    • “Tek adamlı bir sistem istemiyoruz”

    Abant İzzet Baysal Üniversitesinde İşte, evde, okulda, Toplumsal Yaşamda Kadın konulu paneli vermek için Bolu’ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer, Ak Parti hükümetini sert sözlerle eleştirdi.

    12 Mart 2018 Pazartesi 14:44
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    “Tek adamlı bir sistem istemiyoruz”
    Haber: Semih Baykal

    Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer, Abant İzzet Baysal Üniversitesinde İşte, evde, okulda, Toplumsal Yaşamda Kadın konulu paneli vermeden önce partisinin il teşkilatını ziyaret etti. Ziyarete CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, İl Başkanı Kazım Karsu, Merkez İlçe Başkanı Ersan Türoğlu ve parti teşkilatları katıldı. Parti binasında basın toplantısı düzenleyen CHP Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer ilk olarak şunları söyledi; “ İzzet Baysal Üniversitesinde bir öğrenci kulübü tarafından davet edildim.  Biliyorsunuz bu hafta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü haftası. Bir haftadır kadın ile yatıyoruz, kadın ile kalkıyoruz. Önemli bir hafta bir farkındalık haftası. Üniversitede gençler ile yaşamın her alanında kadın hakkında konuşacağız. Gerçekten Türkiye’de kadın meselesi önemli bir mesele. Ama Türkiye’de bugün önemli meselelerin sayısı çok fazla.  16 yıllık AKP iktidarının getirdiği kuşatılmışlık, çiğnenmiş demokrasi, yok edilmiş hukuk, var olmayan adalet hepimizi bir kıskaç haline almış durumda. Bu anlamda sessiz çoğunluk olarak daha çok sesimizi yükseltmek, daha çok çığlık atmak ve durdurmak zorundayız. Nasıl 16 Nisan’daki referandumda tüm demokratik güçler Cumhuriyet Halk Partisinin lokomotif görevi üstlendiği süreçte bir araya geldiyse. Demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler bir araya gelerek ‘Hayır’ biz bunu istemiyoruz diyerek Hayır’da buluştularsa, bundan sonra önümüzdeki zamanında yapılan ve ya erken yapılan bir seçim sürecinde de demokrasi güçlerinin birleşmesi gerekiyor. Çünkü önümüzdeki süreç aslında salt bir genel seçim süreci değil.  Önümüzdeki seçimler Türkiye’deki rejimin bugün zaten yürütmede kaldırılmış, değiştirilmiş olan rejimin fiilen de artık değiştirilmiş duruma geçeceği bir sürek. Dolayısıyla demokratik kitle örgütlerinin, demokrasi güçlerinin bir arada olmasının dayanışmasını çok önemsiyorum.”

    “BİR TEK ADAMIN SÖZLERİ İLE HAREKET EDEN YARGI İSTEMİYORUZ”

    Açıklamasının devamında tek adamlık rejimini sert sözlerle eleştiren Usluer; “ Demokrasi elbette ki sadece sandığın konulması ve sandıktan çıkanın ülkenin her şeyine sahip olması yani muktedir olması anlamına gelmiyor. Demokrasinin bir bileşimi seçimlerdir. Ama demokrasinin başka bileşenlerinin içerisinde eşitlik, hakça bölüşüm, dayanışma, özgürlükler en önemlisi de güçler ayrılığı vardır. Bugün Türkiye’de yönetim tarzına AKP’nin yerleştirmiş olduğu yönetim tarzına baktığımızda güçler ayrılığı yok edilmiştir. Yasama, Yürütme ve Yargı tek elden AKP genel başkanı tarafından kullanılmaktadır. Bugün ülkedeki birçok insan çaresiz ve nereye imdat diyeceğini bilemez durumdadır. Bu anlamda ben örgütümüze çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yolun kolay olmadığının bilincindeyiz ama önümüzdeki yolun Türkiye’deki tüm demokrasi sevdalılarının demokrasiye inananlarının birleşme olacağı inancıyla bundan sonraki süreci hep birlikte yöneterek; biz otoriter bir yönetim istemiyoruz, bir tek adamın sözleri ile hareket eden yargı istemiyoruz. Biz parlamenter sistemin yok edildiği tek adam tarafından yasaların konduğu, yürürlüğe geçirildiği bir sistem istemiyoruz diyoruz. Bunda sonraki hem yerel seçim sürecinde hem genel seçim sürecinde; tek adama tek adam diktasına son vermek üzere birleşeceğiz ve sandığa olan inancımızı hiç yitirmeden mutlaka sandığa gidip oy kullanarak ve sonrasında da oylarımıza sahip çıkma kaydıyla başarabileceğimize inanıyorum. Bolu’daki tüm yurttaşlarımıza sevgilerimi, saygılarımı ve önümüzdeki yolun demokrasi yolu olduğunu, önümüzdeki yolun adalet yolu olduğunu demokrasiye, yargıya, yasmaya, parlamenter sisteme sahip çıkma yolu olduğunu bir kez daha yineleyerek teşekkür ediyorum” dedi.

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