Tek amacı Erdoğan ile görüşebilmek

Haber: Ceylan Beykoz

Kastamonu'nun merkeze bağlı Pehlivan köyünde ikamet eden 32 yaşındaki Mustafa Duman, sosyal medyadan tanıştığı Ayşe ile iki yıllık birlikteliğin ardından 2017 yılının Ekim ayında evlendi. 1 gün evli kalan Duman’ın sonrasında ise başına gelmeyen kalmadı. Evlendiği kadın “Beni zorla kaçırdı” tehdit ve şantaj iddiası ile Mustafa Duman’ı ceza evine attırdı. 4 yıldır düğün için çektiği kredi borçları ile mücadele eden Mustafa Duman, 1 gün evli kaldığı kadına aylık 700 küsur lira nafaka ödemeye mahkum bırakıldı. Duman, kadının kendisini oyuna getirdiğini ve bunların bir şebeke olduğunu belirtti. Mustafa Duman, yaşadığı haksızlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görüşmek için memleketinden İstanbul’a 17 Ağustos’ta yürüyüşe çıkacak.

TEK AMACI KİMSE KENDİSİ GİBİ MAĞDUR OLMASIN

Mağdur olan Mustafa Duman, ‘Cumhurbaşkanlığı Yürüyüşü’ adı altında 17 Ağustos’ta Kastamonu’dan yürüyüşe çıkarak, Karabük, 20 Ağustos’ta ilimiz Bolu’dan geçerek, Düzce, Sakarya ve İzmit illerini geçerek yaklaşık 10 günde 27 Ağustos tarihinde İstanbul’a varmayı planlıyor. Tek amacının kimsenin kendisi gibi mağdur olmamasını ve bu nafaka yasalarının yumuşatılması olduğunu söyleyen Mustafa Duman, eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşebilirse durumunu tek tek anlatacağını ifade etti.

“DÜNYA DUYDU CUMHURBAŞKANIMIZA DUYURMADILAR”

Mağdur Mustafa Duman, “2017de kaçarak evlendim 1 gün sonra ailesine teslim ettim söz nişan usulünce yapalım diyerek gönderdim. Sonra başıma gelmeyen kalmadı. Beni zorla kaçırdı tehdit şantaj iddiası ile yaparak beni ceza evine attırdı. Çıkar çıkmaz programlara katıldım haklı oldum olmama rağmen adalet yerini bulmadı ve 4 yıldır borçlar ile uğraşıyorum düğün için Kredi çektim maalesef bana oyun ettiler önce bana tazminat davası açtılar sonra beni mahsus çekişmeli mahkeme ye soktular aylık 700 lira nafaka ödemeye mahkum ettiler 4 yıldır üstelik boşanamadığım halde ömür boyu şebekenin eline düştüm daha sonra önce Kastamonu’dan İstanbul'a yürüyerek gittim 9 günde 8 ilde konakladım 580km. Cumhurbaşkanımıza maalesef dünya duydu cumhurbaşkanımıza duyurmadılar daha sonra Kastamonu’dan Ankara'ya yürüyerek gittim 4 günde 3 ilde konaklayarak 238 km ve sonunda TBMM’ye girdim vekiller ile görüştüm şimdi ise Kastamonu’dan İstanbul'a yeniden yürüyeceğim cumhurbaşkanlığı yürüyüşüne inşallah bu sefer görüşme imkânım olacaktır umudunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.