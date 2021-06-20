Tek amacı polis olmak

Haber: Aysun Beykoz

Babası bekçi olan 8 yaşındaki Zeynep Zümra Koç’un 6 yaşından bu yana polislik merakı her geçen gün daha da artıyor. Arka Sokaklar dizisindeki kadın polisleri hayranlıkla izleyen ve her hafta bu dizinin hiçbir bölümünü kaçırmayan, hayranlıkla izleyen küçük kız, “Bende o dizideki polis ablalar gibi polis olmak istiyorum” diye konuştu.

Annesi Emine Koç ile birlikte İzzet Baysal Caddesinde yürüyüşe çıkan küçük Zeynep, cadde görev yapan motosikletli polisleri görünce hemen onların yanına giderek, polislik hakkında sohbet etmeye başladı.

Polis amcaları tarafından motosiklete bindirilen ve kask takan, küçük Zeynep’in, mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Küçük kızın annesi Emine Koç, “Kızım 6 yaşından bu yana polislik mesleğine merak duyuyor. Arka Sokaklar dizisinin ve babasının bekçi oluşunda bunun rolü çok büyük. İnşallah ileride bu mesleğe kavuşur. Bizde ailesi olarak şimdiden desteğimizi vermeye başladık” diye konuştu.