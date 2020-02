TEK BAŞINA DUA YETMEZ !

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Ülkenin birinde bir köyü su basmış köy ahalisi sudan kurtulmak için evlerden çıkıp yüksek yerlerde beklemeye başlamışlar. Bu arada orta yaşlı bir adam yüksekçe bir kayanın üstüne çıkmıştı. Allah’ım sen büyüksün beni kurtar diye dua ediyordu. Allah bu adamın duasını duydu ve suyun üstünde yüzen bir tahta parçası gönderdi. Adam o tahta parçasına tutunmak için hamle bile yapmadı. Bu arada gittikçe sular yükseliyordu.

Adam yine ellerini açar” Allah’ım beni kurtar sen büyüksün diye dua eder.” Allah yine duayı duyar. Arama kurtarma ekiplerinin botunu adamın yanından geçmesini sağlar. Bottakiler adamı görürler can kurtarma simidini ipe bağlayıp adama atarlar. Adam yine simidi yakalamak için hamle bile yapmaz. Arama kurtarma ekibinin botu da belli bir süre sonra akıntıyla birlikte uzaklaşır. Tabi sular biraz daha yükselir.

Adam yine ellerini acar “Allah’ım sen büyüksün beni kurtar diye dua eder.” Allah yine duayı duyar. Arama kurtarma helikopterinin adamın üstünden uçmasını sağlar. Ara kurtarma ekipleri adamı görür ve helikopterden aşağı ip sarkıtır adama bu ipi beline balaması için bağırırlar. Adam yine ipi tutmak için hamle bile yapmaz. Helikopterde bir süre sonra başka insanları kurtarmak için gider. Çünkü sular yükseliyordur.

Adam yine ellerini açıp dua etmeye başlar Allah’ım sen büyüksün beni kurtar. Allah yine duayı duyar. Ancak bu sefer hiçbir şey göndermez suların yükselmesini sağlar ve adamı orada boğulur. Öldükten sonra Allah’ın karşısına çıkar. “ Allah’ım beni niye kurtarmadın. Ben sana dua etmekten başka bir şey yapmadım niye beni bu genç yaşta öldürdün diye sitem kar bir şekilde sorar?”

Allah bu soruya “ doğru dua etmekten başka bir şey yapmadın başka bir şey yapmadığın için senin canını almak zorunda kaldım. Bu kadar çok dua edeceğine sana verdiğim aklı kullanıp kurtarmak için yolladığım fırsatları değerlendirseydin simdi yaşıyor olurdun. Sen aklını kullanmadığın için öldün diye cevap verir.”

Bu öyküyü ilk duyduğumda ne kadar anlamlı, ne kadar güzel diye düşündüm ve sizin paylaşmak istedim. Belki böyle bir şey yazdığım için kızanlar olacak ancak bence günümüzde dua etmek hep yanlış algılanıyor. Hep dua etki olsun deniyor. her şey Allahtan isteniyor. Sonrada hiçbir şey yapmadan önümüze çıkan fırsatları değerlendirmeden bekliyoruz. Allah insanlara mücadele etsinler diye akıl vermiş niye önce aklımıza ve kendimize güvenmiyoruz?

Tamam, manevi duygular çok önemli dua da insanı daha güçlü yapar. Ancak ben dua ediyorum şu olacak deyip çabalamadan beklenmez. Bu manevi duygulardan en çokta engelliler etkileniyor. Çünkü onlar melek ya, onları öyle Allah yarattı ya, bu yüzden onlara bilgi falan lazım değil dua etsinler yeterli. Sonra da benden sonra ne olacak bu engelli çocuğa kim bakacak diyorlar. Ee sen ona dua etmekten başka bir şey öğretmezsen. Hayatta nasıl kalacağını nasıl mücadele edeceğini fırsatları nasıl değerlendireceğini öğretmezsen, hatta ona insan bile demezsen “ Melek” diye tanımlarsan tabi benden sonra ne olacak diye düşünürsün

Bakın burada yanlış anlaşılmak istemiyorum tekrar söylüyorum, akıl, mücadele, dua ile bir araya geldiğinde işe yarar. anneler babalar eğer engellenen bir çocuğa sahipseniz ne olur gerekli eğitimleri vermeye çalışın. Biliyorum bu eğitim süreci çok zor olabilir ama çocuğunuza sadece dua etmeyi öğretmeyin “dua et olsun demeyin,” hele hele “Melek“ hiç demeyin. Süper güçleri olan doğaüstü bir varlık gibide davranmayın. “Hatta yapabileceği işleri hep kendisinin yapmasını sağlayın. Çalış, mücadele et, dua et istediklerin olsun deyin.”

İnanın böyle yaparsanız çocuğunuzun kişiliği, aklı ve özgüveni çok sağlam olacaktır. Tek başına kaldığında da başının çaresine bakabilecektir ve aklını kullanarak önüne çıkan fırsatları görüp değerlendirecektir…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca - Bolu Olay Gündem Gazetesi…