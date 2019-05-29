Tek başınıza gezmek için Abant ilk sırada

Ülkemizin önde gelen turizm firmaları, tek başına gezilebilecek önemli yerlerin en başında Abant’ı birinci sırada gösterdi.

Tek başınıza gezmek için Abant ilk sırada

Haber: C. Kutay AYKAN

Ramazan bayrıma kısa bir süre kala turizm rehberleri, vatandaşların tek başına gidebilecek ve gezebilecek 6 yeri gösterdi. Bu yerlerin arasında Abant(Bolu) ilk sırada yer alırken Şile (İstanbul) ikinci, Kaz Dağları (Balıkesir) üçüncü, Sapanca (Sakarya) dördüncü, Amasra (Bartın) beşinci ve Datça (Muğla) altıncı sırada yer aldı.

Turizm rehberleri, tek başına tatil yapmak isteyen vatandaşların özellikle Abant’ta bir sırt çantası ve çadırla birlikte, böylesine sıcak havalarda rahatlıkla fazla para harcamadan tatil yapma imkanı olacağını açıkladılar.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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