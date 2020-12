Tek derdimiz Bolu’nun geleceğidir”

Haber: BMA

Bolu Belediye Başkan Yardımcılığında yaşanan değişiklik sonrası kamuoyunda çıkan tartışmalara ilişkin İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş açıklamalarda bulundu. Örnekbaş yaşanan gelişmeler hakkında yaptığı açıklamada, “Son günlerde İYİ Parti hakkında yapılan değerlendirmeler üzerine bu açıklama yapma gereği doğmuştur. Bizim siyaset fikrimizin başında her daim millet iradesi vardır. İYİ Parti gücünü milletinden almaktadır. Ülkede çalıştırılmayan demokratik temayüllerin çalıştırılması gerektiğini, aziz Türk milletinin verdiği kararın her şeyden üstün olduğunu söyledik. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu ülkeyi bu aziz milletten aldığı güçle kurduğu gerçeğini her daim hatırlattık. İYİ Parti, parti içi demokratik temayüllerin her zaman işletildiği bir siyasi partidir. Bu gün gibi aşikârdır. Biz partimizi ilgilendiren her türlü kararda parti içi değerlendirmeleri yapar ve bu değerlendirme sonucunda kararımızı alırız. Karar verilmesi gereken bir konu varsa seçilmiş il ve ilçe yönetim kurulu üyelerimizle değerlendirmesini birlikte yapar ve bu konuyu sonuca bağlarız. Bu bizi diğer siyasi partilerden ayıran ana özelliktir. Biz demokratik şeffaf bir partiyiz. Biz bugüne kadar dediğim dedik çaldığım düdük tavrına ve tek adam siyasetine hiçbir zaman yakın olmadık, olmayacağız, onlar gibi davranmadık, davranmayacağız” dedi.

“DOĞRUYSA DESTEKLERİZ, DEĞİLSE DESTEKLEMEYİZ “

Örnekbaş, İYİ Parti’den Bolu Belediyesi’nde görev yapan Mansur Şen’le ilgili sürece dair ise şu ifadelere yer verdi: “Belediyede yaşanan bu gelişme ile ilgili mecliste görev yapan arkadaşlarımızla ilgili görüş ve düşünceler partimizde yaptığımız toplantıda seçilmiş il ve ilçe yönetim kurulu üyelerimizle değerlendirilmiş ve bir karara varılmıştır. Partiye emek veren arkadaşlarımızın görüşü ve isteği doğrultusunda verdiğimiz ortak karar gerekli merciye iletilmiştir. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Bolu Belediye Başkanlığı makamının başında olan kişidir. Kendisi bir karar vermiştir. Vermiş olduğu karar kendi tasarrufu, kendi değerlendirmesidir. Saygı duyuyoruz. İYİ Parti kararsız kaldı bu sebeple bu görevlendirme kararı verilmiştir gibi ifadeler siyaset etiğine uygun açıklamalar değildir. İYİ parti ülke genelinde ve yerelde gerçekleşen siyasi gelişmeleri yakından takip etmekte ve bu konulara ilişkin görüşlerini her zaman ivedilikle, korkusuzca net bir şekilde ifade etmektedir. Gücünü milletinden alan partimizin siyasi ikbal uğruna boyun eğmesi, sessiz kalması mümkün değildir. İYİ parti dün olduğu gibi bu günde dik durmaya devam edecektir. İYİ Parti’nin tek derdi Bolu’nun geleceğidir. Bolu’nun daha gelişmiş, modern, doğal koşullarının korunduğu, daha yaşanabilir, refah seviyesi yüksek bir il olması bizim tek hedefimizdir. Dün olduğu gibi bu günde, yarında Bolu’nun geleceğini ilgilendiren kararlarda olacağız. Bu konuda katılım göstermeye devam edeceğiz. Bolu’nun geleceği için bizim tarafımızdan teklif edilmiş ya da herhangi bir siyasi parti tarafından teklif edilmiş Bolu’nun geleceğine katkı sağlayacak her türlü olumlu fikri destekleyeceğimizi, uygun görmediğimiz önerileri de desteklemeyeceğimizin bilinmesini isteriz. Bolu’nun gündeminde değerlendirilmesi gereken daha önemli konular vardır. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’in her zaman dediği gibi “O bunu dedi, şu bunu dedi” denilerek oluşturulmaya çalışılan suni gündemlerden uzak olduğumuzu bu türlü ucuz siyaset tartışmalarına malzeme olmayacağımızı ve bu türlü konularla oyalanmayacağımızın bilinmesi isteriz.”