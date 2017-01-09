Haber: Kasım ŞAHİN

Kıskançlık nedeniyle 23 yaşındaki Dilay Gül’ü canice öldüren katil zanlısı Uğur Aydemir’in Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasına devam edildi. Mahkemede son noktaya gelindi. Mahkeme başkanı tarafından savunması yapması istenen Aydemir’in sürekli olarak çelişkili ifade verdiği ve akli dengesinin yerinde olmadığına dair davranışlarda bulunduğu gözlemlendi.

Mahkeme Başkanının talebi üzerine savunma yapan katil zanlısı; “Bu olay hastalığım yüzünden oldu. İnsanlarla sıkıntım var. Olay günü de Dilay’ın nasıl öldüğünü bilmiyorum ve hatırlamıyorum. Cinayet gününe kadar Dilay’la hiçbir konuşmam ve görüşmem olmadı. Ayrıca tek kişilik koğuşta kalmak istiyorum. Siz göndermezseniz ben kedim giderim” demesi mahkeme başkanını sinirlendirdi. Başkan; “Senin isteğin doğrultusunda tek kişilik hücrede kalma isteğin kabullenemez, buna biz karar veririz. Ayrıca, mahkeme heyetini kandırma yoluna gittiğin izlenimine sahip olduk. Bir hatırlıyorsun, bir hatırlamıyorsun olayları. Bu çelişki bizleri de düşündürmeye başladı” diyerek tepkisini gösterdi.

Duruşmanın Cumhuriyet Savcısı da mütalaa vererek, Sanığın kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını, olay sırasında zanlının 19 darp girişiminde bulunduğu ve boğazının da bıçak darbesiyle kesildiğini söylerken, izleyici koltuklarında oturan anne Tülay Tuncel, gözyaşlarına hakim olamadı.

ÖRNEK BİR CEZA OLSUN

Duruşmaya katılımcı avukat olarak katılan Bolu Baro Başkanı Ferit Atalay’ın, kadın cinayetleri bakımından bu duruşmanın örnek olması gerektiğini belirterek; “Cinayet tasarlanarak işlenen bir cinayettir. Son günlerde ülkemizde kadın cinayetleri ve çocuklara yönelik istismarlar artmıştır. Bu nedenle zanlıya en ağır cezanın verilmesini ve cinayetin tasarlanarak adam öldürmek suçundan müebbet olarak verilmesi gerekir. Ayrıca verilecek ceza ülkemizde örnek teşkil etmesini bekliyoruz” dedi.

APTAL NUMARASI YAPIYOR

Durmalara ilk kez katılan cinayet kurbanı Dilay Gül’ün babası Ekrem Gül, kızının annesini teselli etmeye çalıştı. Duruma sırasında ve sonrasında gözyaşlarına hakim olamayan anne Tülay Tuncel; “Kızımın katili hala aptal numarası yapmaya çalışıyor. Akli dengesi yerinde raporu olduğu gerçeği ortada. Az ceza almak için hakimlerimizi ve savcımızı kandırmak yolunda. Derhal cezasının kesilmesini ölümüne kadar tek kişilik hücrede kalmasını istiyorum” diye konuştu. 17 Ocak 2017 tarihine ertelenen duruşmanın karar duruşması olması bekleniyor.