TEK KOLLA DA YAPILABİLİYORMUŞ !

Yazıyı Fatma Gül Demir’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Biliyorsunuz yaz mevsimindeyiz maddi imkânı olan herkes tatil bölgelerine kaçmak için fırsat arıyor. Bu tatil bölgelerine gidenler veya televizyon izleyenler mutlaka denizde dalgaların arasında sörf yapan insanları mutlaka görmüşlerdir. Hatta aranızda sörf yapmayı deneyip o tahtanın üzerinde duramayınca bu iş çok zormuş deyip vazgeçenlerde vardır belki

Şimdi yazıya böyle girince Onur yine ilginç bir şeyler yakalamış diye düşünenler olabilir. İlginç mi bilmiyorum ancak güzel bir örnek yakaladım sanırım. Şimdi izin verirseniz paylaşmak istiyorum. Beni yakından tanıyanlar iyi ve dikkatli bir sinema izleyicisi olduğumu bilirler. Sinemada en çok sevdiğim filimler gerçek yaşamdan sinemaya aktarılan biyografi denilen öykülerdir.

Geçtiğimiz hafta sonu “ Dalgalara Karşı “ isimli bir filme denk geldim. Film 2011 yılı ABD yapımıydı. Filmde Güzel ve hayat dolu, gelecek vaat eden, ailesiyle adeta suyun içinde büyümüş sörfçü bir genç kız olan Bethany bir gün sörf yaparken köpek balığı saldırısıda bir kolunu kaybeder. İlk günlerde en basit günlük ihtiyaçlarını giderirken bile zorlansa da tutkuyla yaptığı sporuna geri dönmeyi başaran dünyaca ünlü Amerikalı profesyonel sörfçü Bethany Hamilton’ın gerçek hikâyesini anlatıyordu.

Düşüne biliyor musunuz? Bazıları o sörf tahtasında iki kolla bile dengesini tutamazken Bethany Hamilton tek kolu ile bunu başarıyor. Şampiyonalardan birincilikle dönüyor. Bu yaşam öyküsünü izlerken kolu kopan kız Türk yapımı dizilerde filmlerde anlatıldığı gibi hiç isyan etmedi. Hatta bu duruma üzülen aile bireylerini arkadaşlarını o teselli etti “ Bakın ben iyiyim yakında sörf yapacağım dedi. “

Birde babası kızının ne olursa olsun istediği şeyi yapabileceğine inanmaktan vazgeçmedi. Hatta annesi tek kolu olmadan sörf yapmayı ilk denediğinde sörf tahtasının üstünde ayağa kalkamayınca ve 5-6 defa dalgalar vurup kızı düşürünce yardıma gitmeye kalktı. Bıraksın dedi. babası kızdı. Annesini tuttu. Sadece izlemesini söyledi. Bethany bu kadar düşmesine rağmen tekrar tekrar denedi. En sonunda sörf tahtasının üzerinde tek kolu ile durmayı başardı.

Yalnız özellikle bir sahneyi sizlerle paylaşmak istiyorum. “bütün bunları başarırken bir ara sponsorlar protez kol hediye ettiler ve kolu öyle bir anlattılar ki Bethany sanki kolu tekrar olacak gibi hayaller kurup bekledi. Ancak protez kol geldiğinde sadece uzaktan bakıldığında görüntü olarak kolu var gibi göründüğünü başka bir işlevi olmayacağını anlayınca kolu çıkardı attı. Odasına gitti oyuncak bebeklerinin kolunun birini kırdı. Bu sırada yanına annesi geldi. Genç kıza bence senin o protez kola ihtiyacın yok böyle daha iyisin dedi. Genç kızda, iyide ben artık sıradan görünüşlü bir kız olamayacağım insanlar sıradan görünümü olan insanları daha çok seviyor dedi. Bunun üzerine annesi kimmiş o insanlar diye sordu? Genç kız mesela erkekler diye cevap verdi. Annesi hafif gülümseyerek merak etme bir gün karşına öyle bir adam çıkar ki seni tüm farklılıklarınla sever der.”

Ben biraz daha anlatırsam kimse filmi izlemeyecek onun için burada kesiyorum bu güzel ve gerçek öyküyü merak edenler “ Dalgalara Karşı “ isimli filmi izlesin. Bu arada “ kız her şeyi başardı. Tek koluyla dalgalarla boğuştu sörf yarışmaları kazandı. Ancak ben farklı görünüyorum diye üzüldü. “galiba beğenilmek ve beğenmek insan denilen varlığın doğasında var ama bu böyle olmamalı. Ben farklıyım farklı görünüyorum beni beğenmezler diye düşünen arkadaşlara sesleniyorum. Eğer sen farklısın diye yanınıza gelmeyen biri varsa bırakın gelmesin çünkü zaten sizi sevmiyordur. İnanın öyle insanlar için canınızı sıktığınıza değmez. Çünkü her insan aslında farklı bir dünyadır.

Aslında başta dediğim gibi Bethany Hamilton ne olursa olsun hayat devam ediyor ve ben bu işi ne kadar zor olursa olsun başaracağım diyen hiçbir zaman vazgeçmeyen iyi bir örnek. Bence tüm engellenenlerin bu kız gibi hiçbir şeyden vazgeçmemesi gerek. İnanın bizler vazgeçmezsek yapamayacağımız iş aşamayacağımız engel olmaz.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren : Fatma Gül Demir – Bolçi’nin katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2022, 01:03