Haber: Semih Baykal

Bolu’nun Aktaş Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde 2 evde gerçekleşen hırsızlık olayları üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler çalışma başlattı. 10 gün boyunca çalışmalarını yürüten ekipler, Irak uyruklu 21 yaşındaki M.S. ile 17 yaşındaki Y.M. adlı şahıslara ulaştı. Polisler şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramalarda geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında çalınan iki dizüstü bilgisayar, para, altın ile çok miktarda döviz ele geçirdi. Suçlarını itiraf eden ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 Irak uyruklu şüpheliden Y.M. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, M.S. ise tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildi. Adliye’ye getirilen M.S’nin ise sağ kolunun olmadığı gözlerden kaçmadı.