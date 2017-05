Haber; ESRA ÖZTÜRK

Mudurnu ilçemizde düzenlenen "7. Tek Kurşun Atış Yarışması" tamamlandı. Tek kurşun, oturan tavşan ve şişe hedef kategorilerinde düzenlenen yarışmalara katılan 120 dernek üyesi, hünerlerini sergiledi. Yarışmada dereceye girenlere otomatik av tüfeği, av pantolonu, kuru sıkı tabanca, avcı yeleği gibi çeşitli hediyeler verildi. Mudurnu Off Road Avcılık Atıcılık Kültür Turizm ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Murat Yavuz, yaptığı açıklamada, "Mudurnu'da her yıl geleneksel hale getirdiğimiz atış yarışmalarının bu yıl 7.sini düzenliyoruz. Katılımcı sayımız her yıl artıyor. Mudurnu Belediyesinin desteğiyle yarışmaları sorunsuz yapabiliyoruz." şeklinde konuştu.

Yarışmada birinci olan Yılmaz Demirpek, av tüfeği ve kurusıkı tabanca, ikinci Kemal Özçelik ise tek kırma av tüfeği ve çeşitli hediyeler kazandı.