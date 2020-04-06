Tek mi çift mi?

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sosyal hareketliliği azaltmak, pandemi yayılım hızını düşürebilmek için zorunlu görevleri için dışarı çıkmak zorunda olan kamu çalışanlarının hususi araçları ile kamu araçları ve özel şirketlerde çalışan istisna olmak üzere, 15 gün süreyle trafiğe çıkan araçların 5 Nisan 2020 tarihi saat 00.00 itibarıyla tek sayılı günlerde plakası tek sayıda olan araçların, çift sayılı günlerde ise plakası çift sayılı olan araçların trafiğe çıkış izni verilmesine karar verildiği bildirilmişti.

Bu karar doğrultusunda, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, şehrin hareketli yerlerinde plakalarda tespit çalışması başlattı. Kurallara uymayan sürücülerin araç plakalarının fotoğrafları çekildikten sonra tespit tutanağı tanzim edildi. Tutanaklar değerlendirmek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildi. Cezalar Sağlık İl Müdürlüğü tarafından onaylanırsa cezai işlem gerçekleştirilecek.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2020, 14:45