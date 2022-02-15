‘Tek parça değişen var o dayıllar ’



Haber: S. Özge Yücel

Kaza, saat 15.30 sıralarında Aşağı Soku Mahallesi Karadere Caddesi üzerinde meydana geldi. Abdullah Baksı idaresindeki 14 T 0164 plakalı ticari taksi ana yol üzerinde aniden dönüş yaptı. Mert Binar idaresindeki 14 AAL 005 plakalı otomobil, kornaya ve frene bastı ancak, araç durmadı. İki aracın birbirine girmesi sonucunda kazada herhangi bir kişi yara almadı.

Olay yerinde kaza yapan araçların trafiği kapatması üzerine çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri araçları iterek yolun kenarına çekti. Ve trafik akışı tekrar eskiye döndü.

Öte yandan kazayı yapan 14 AAL 005 plaklı aracın arkasında bulunan ‘Tek parça değişen var o da yıllar’ yazısı dikkat çekti.