“Tek siyasi partimiz Al Bayrağın partisidir”

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi “Hiç kuşkusuz mensubu olduğumuz Aziz Türk milleti töresine yakışır vaziyette pek çok görkemli devlet kurmuş, çıktığı seferlerden zaferle dönmüş, Türk bayrağını şanına yakışır şekilde dalgalandırmıştır. Ecdadımızın her daim muzafferiyetle kazandığı bu kutsal topraklarda, içeride ve dışarıdaki hainlere karşı yürüttüğü mücadelesi sona ermemiş, birliğimize beraberliğimize kast eden düşmanlara her cephede savaşını sürdürmüştür. Türk’ün ateşle olan imtihanı hiçbir zaman bitmemiştir ve şer cepheleri, hain odaklar olduğu sürece de bitmeyecektir. Bu aziz millet her zaman olduğu gibi bu günde alnı açık başı dik olarak durmaya devam edecektir.

“TEK SİYASİ PARTİMİZ ‘AL BAYRAĞIN PARTİSİ’DİR”

Bu şanlı milletin seçkin neferlerinden oluşan Türk ordusu, nice kahramanlık destanları yazmıştır, yazmaya da devam edecektir. Bu gün Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmış bulunmaktadır. Bugün, bütün farklılıklarımız bir kenara bırakıp birlik olma vaktidir. Bu gün siyaset tartışmalarını rafa kaldıracağımız gündür. Türk Ordusu cephede yerini aldığı anda, tek siyasi Partimiz ‘Al Bayrağın Partisi’dir. Mehmetçiklerimizin, Fırat'ın doğusuna girip, terör koridorunu yaracakları hususunda şüphemiz yoktur. Şimdi birlik, şimdi ordumuza dua vaktidir. Bu askerî harekât, her ne kadar terörizmle mücadele kapsamında yürütülüyor olsa da, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine aykırı sonuçlar doğurmamalıdır. Allah Mehmetçiğimizin ayağını taşa değdirmesin, en kısa zamanda muvaffakiyet nasip etsin.”