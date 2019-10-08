Tek tek beraatlerini istediler

Haber: C. Kutay AYKAN

Geçtiğimiz aylarda yargılandıkları Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılan Ömür Baltacıoğlu’nun kanser olduğunu, diğer sanıklardan biri olan Ömer Şancı’nın cinayete iştirak etmediğinden dava yeniden görülmeye başlamıştı.

Bir kez daha hakim karşısına çıkan 3 katil zanlısından biri olan Ömür Baltacıoğlu, kanser hastası olduğunu belirterek; “Adli Tıp Kurumu tarafından tarafıma yaygın kanser teşhisi konulmuştur. Kanser vücudumun her yerine yayılmaktadır ve cezaevinde de tedavi olma şansım yoktur. Bu nedenle tahliyemi istiyorum” dedi.

Tutuklu yargılanan bir diğer sanık Ömer Şancı’da, cinayetle hiçbir ilgisinin bulunmadığını açıklayarak; “Böyle bir olaydan dolayı tutuklu kalmaktan utanç duyuyorum. Kesinlikle bu cinayete ne iştirak ettim ne de ortak oldum. Cinayeti Ömür Baltacıoğlu ile Ömer Şancı işlemiştir. Beraatimi talep ediyorum” derken, tutuklu sanık Gökhan Çakır’da, beraatini talep etti.

ÖLÜM 3 OLAYDAN MEYDANA GELDİ

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, hunharca katledilen 21 yaşındaki engelli Erhan Gümüş’ün otopsi raporu da geldi. Raporda, ölüm olayının kafaya çok sert cisimli vurulması, boğazı kesilmesi ve beyin kanamasından dolayı gerçekleştiği belirtildi. Duruşma 19 Kasım 2019 tarihine ertelendi.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2019, 14:09