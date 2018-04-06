Haber: Kasım ŞAHİN

Bolulu vatandaşların sorunlarını dinlemek ve onlara çare bulmak amacıyla başlatılan mahalle gezilerini sürdüren CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın ile üyeler, gördekleri ilgi karşısında şimdiden seçimleri kazanma hedefi olarak görmeye başladılar.

Her hafta bir mahalleye üye kadınlarla birlikte ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın; “CHP İl Kadın Kolları yönetimi olarak Semerkant Mahallesini ziyaret ettik, kapıları çaldık misafirperver mahalle sakinlerine yakın ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Özellikle emekli vatandaşlarla yaptığımız görüşmelerde, emekli maaşlarının yetersiz olmasından dolayı mağdur olduklarını birebir öğrendik. Bu şikayetleri tek tek not alıp genel merkezimize göndereceğiz. Mahalle sakinlerinin bir çok sorunları var bunları da Belediye seçimlerinde aday olacak olan adayımıza bildireceğiz ve çözüm konusunda şimdiden çalışmalar yapacağız” dedi.