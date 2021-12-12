Tek tek uyarıldılar

Haber: C. Kutay Aykan

Son günlerde paket servis yapan motosiklet sürücülerinin aşırı sürat yaparak vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüleri hakkında gelen şikayetler üzerine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı tüm ekipler özellikle İzzet Baysal Caddesi üzerinde geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi ve motosiklet sürücüleri tek tek trafik polisleri tarafından uyarılarak, aşırı sürat yapmamaları konusunda uyarıldı.

Geniş çaplı yapılan uygulamada Valilik binası önü, Albay sokak girişi ve Demokrasi Meydanında üç ayrı ekip uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 4 motosiklet sürücüsüne 144 liradan toplam 576 lira para cezası kesildi.