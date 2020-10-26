“Tek tesellimiz can kaybı olmaması"

Haber: Aysun Beykoz

İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, Merkez’e bağlı Kuzfındık Köyünde yaşanan yangın sonrasında evlerini kaybeden vatandaşlara ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

“TEK TESELLİMİZ CAN KAYBI OLMAMASI"

Ahmet Örnekbaş, yaptığı yazılı açıklamada, “Sabah saatlerinde Kuzfındık Köyü'ndeki bir evin bacasından çıkan ve rüzgarın etkisiyle 12 evin yanmasına sebep olan yangın bizleri derinden üzmüştür. Yangında can kaybı olmaması tek tesellimizdir. Maddi hasarın büyük olduğu yangında evlerini kaybeden tüm yangın zedelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangın sonrası yaraların sarılması adına, İYİ Parti Bolu İl Başkanlığı olarak imkanlar dahilinde yangın zedelerimizin yanında olacağız. Allah bu tür yangınlardan ve afetlerden ülkemizi, Bolu’muzu korusun" dedi.