Tekel bayisi gibi maşallah

Haber: Erdal Tanrıverdi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ikameti ve müştemilatında sigara imalathanesi kurduğu ve burada sahte olarak imal ettiği sigaraları piyasaya sürdüğü bilgileri alınan S.M. (46) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada bakın neler ele geçirildi.

26.800 adet içi tütün doldurularak sigara haline getirilmiş makaron, 64.600 adet içerisi boş makaron, 18.000 adet içerisine sahte sigara konulmak için kullanılan kilitli poşet, 150 adet sahte TPDK bandrolü, 3 adet elektrikle çalışan makaron doldurma makinesi, 2 adet sigara üretiminde kullanılan hava kompresörü ve 90 kilo 700 gram kıyılmış tütüne el konulurken şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

KOM Şubesinden yapılan açıklamada; “Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızdan gelen öneri, şikâyet ve ihbarlar da gecikmeksizin değerlendirmeye alınmaktadır” denildi.