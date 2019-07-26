Tekemen, ÇYDD kampını ziyaret etti

Haber: BMA

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği(ÇYDD) tarafından Kıbrıscık’ta düzenlenen 14. ÇYDD Türkel Minibaş Gençlik Yaz Kampını ziyaret etti. Av. Kemal Özarslan Gençlik Merkezinde ÇYDD ile başlatılan Kodlama Eğitimi Kursuna katılan çocuklarla gerçekleştirdiği ziyarette Belediye Başkanı Tekemen, dernek yöneticileriyle bir araya gelerek kamp çalışmaları hakkında bilgi aldı. ÇYDD’li gençler misafirperverliklerinden ötürü Başkan Tekemen’e teşekkür ederken, Tekemen de kamp için Kıbrıscık’ı tercih ettikleri için memnun olduklarını ifade etti.

Türkiye’nin her yerinden gelen 200 gencin katıldığı “14. ÇYDD Türkel Minibaş Gençlik Yaz Kampı” ÇYDD Genel Merkezi, Çağdaş Gençlik Merkez Birimi ve ÇYDD Bolu Şubesi iş birliği ile Köroğlu Dağ Evleri kamp alanında başladı. Yaz Kampı 29 Temmuz’da sona erecek.