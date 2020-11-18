Tekemen, Dağ Evleri için kararlı

Haber: BMA

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen’in, ilçenin turizminde önemli bir yere sahip olan Köroğlu Dağ Evlerinin gelişmesi için yaptığı girişimler meyvesini vermeye başladı. Başkan Emin Tekemen, Dağ Evleri için ayrılan ancak atıl kalan 3 hektarlık bölgeyi de faaliyete geçirmek için kolları sıvadı. Başkan Tekemen, Dağ Evlerinin yer aldığı toplam 5 hektarlık alanı çevrelemek için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan destek istedi. Tekemen’in isteğini geri çevirmeyen Mansur Yavaş, ilçede çit panel telleri gönderdi.

“5 HEKTAR ALANI KULLANIMA AÇACAĞIZ”

Tekemen yaptığı açıklamada, “Dağ evlerine yakışanı yapıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın katkıları ile temin edilen çit panel tellerimiz elimize ulaştı. Dağ evleri için ormandan kiralanan alan 5 hektar. Fakat kira ödediğimiz 2 hektar alan telle çevrilmiş, 3 hektar alan ise tel dışında atıl durumda idi. Hazırladığımız proje ile 5 hektar alanı kullanıma açacağız. Kıbrıscık Köroğlu Dağ Evleri kısa sürede kaliteli bir çite kavuşmuş olacak. Desteklerinden dolayı Sayın Mansur Başkana şahsım ve Kıbrıscıklılar adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.