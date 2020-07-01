Tekemen, dağ evlerini inceledi

İlimiz Kıbrıscık ilçesinde Belediye Başkanı Emin Tekemen, belediye tarafından yapımına devam edilen dağ evlerinde incelemelerde bulundu.

Tekemen, dağ evlerini inceledi

Haber: BMA

Kıbrıscık’ta Belediye Başkanı Emin Tekemen’in talimatları sonrası dağ evlerinin sayısının artırılması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Emin Tekemen, belediye ekiplerince yapımına devam edilen yeni dağ evlerinde incelemelerde bulundu. Tekemen Şubat ayında yaptığı açıklamada, daha önce 10 adet olan Köroğlu Dağ Evlerinin sayısının bu yıl 15 e çıkarmak için çalışmaların başlatıldığını bildirmişti.

“TURİZM POTANSİYELİMİZİ ARTIRMAYI VE EKONOMİK CANLANMAYI HEDEFLİYORUZ”

Kıbrıscık’ın turizm potansiyelini artırmak için çalıştıklarını belirten Tekemen, “İlçemizde yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar neticesinde gerek turizm potansiyelimizi artırmak gerekse ekonomik canlanmayı sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda öncelikle ilçemize daha fazla ziyaretçi çekebilmek adına Köroğlu Dağ Evlerimizin sayısını artırma kararı aldık. Akabinde çalışmalara ivedi bir şekilde başlayarak bugün yeni dağ evlerimizi tek tek hizmete sokmaya başladık. Turizmde yakalayacağımız ivme ile ilçe ekonomimizin de canlanacağına inanıyoruz. Belediye olarak çalışmalarımızı gece-gündüz hem programımız dahilinde hem de ilçe halkımızın talepleri doğrultusunda sürdüreceğiz” dedi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Rektör Alişarlı, YÖKAK Toplantısına Katıldı
Rektör Alişarlı, YÖKAK Toplantısına Katıldı
  1. Bolu