Tekemen, Kıbrıscık için durmuyor

Haber: BMA

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, ilçenin turizm ve ekonomi de kalkınması adına durdurak bilmeden çalışmalarına devam ediyor. En son Kıbrıscık’ın yöresel ürünlerinin satışı için Bolu Merkez’de satış merkezi açan Başkan Emin Tekemen bu kez de ilçenin turizmine katkı sağlayacak bir atağa geçti. Başkan Tekemen Köroğlu Dağ Evlerinin sayısının bu yıl itibariyle 15’e çıkarılacağını duyurdu.

“HAFTA SONU BAŞLIYORUZ. İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Tekemen yaptığı açıklamada, “Kıbrıscık Belediyesi Dağ Evlerinin yapılması için çalışma başlatıyor. Daha önce 10 adet olan dağ evi sayısını bu yıl 15’e çıkarmak için çalışmalar başlatıldı. İlk evin temeli atıldı. Hafta sonu başlıyoruz. İlçemize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.