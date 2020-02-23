Tekemen projelere devam ediyor

Haber: BMA

Geçtiğimiz hafta içinde açılan ve büyük talep gören Kıbrıscık Yöresel Ürünler pazarı ile ilgili Belediye Başkanı Emin Tekemen açıklamalarda bulundu. Açılışın beklediklerinden fazla ilgi gördüğünü belirten Tekemen “Üretip getirdiğimiz ürünlerin hepsi satıldı. Kıbrıscık’ta fırın ve taş işleme merkezinin biraz daha aktif çalışması gerektiğini gördük ve bu eksikleri de kısa süre içerisinde gidereceğiz. Ben öncelikle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a teşekkür ediyorum. Burada böyle bir satış noktası edinmemizde çok büyük katkıları oldu. Aynı zamanda bizi teşvikte etti” dedi.

“AMACIMIZ BOLU TURİZM ALTYAPISINA BİR ZEMİN HAZIRLAMAK”

Öncelikli amaçlarının Bolu turizm altyapısına bir zemin hazırlamak olduğunu belirten Tekemen “Taşları Kıbrıscık adına değerlendirip orada pazarlama yoluna gidecektik. Gördüğümüzden daha geniş anlamda bir talep var. Fakat personel işletme durumu, oradaki mekanın küçüklüğü bizi biraz daha bu yönde kısıtlıyor ve istediğimiz sayıya ulaşamıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunları gidereceğimizi inanıyorum. Yerel ekmekler üzerine fırın açtık orası iş başladıktan sonra makine ihtiyaçlarını da hallettik. Üretimi hızlandırmamız için bunlara gerek var. Açtığımız gün getirdiğimiz ürünlerin tamamı bitti. Ama şimdi bugün yetiştirmeye çalıştığımız günlük üretim kapasitesi belli. Gördük ki buranın arttırılması gerekiyor. Bu eksiklerimizi de tamamlayacağız orası daha düzenli hale gelecek. Pirinç koyduk, nohut koyduk, yörede kadınların evlerde ürettiği bazlama ve el işi ürünlerini de koymayı düşünüyoruz. Orası biraz daha gelişecek. Açılıştan sonra eksiklerimizi de görmüş olduk. Daha iyiye ulaşacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“KIBRISCIK EKONOMİSİNE BÜYÜK BİR KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ”

İstanbul Pendik ve Ankara Polatlı’dan da taleplerin olduğunu ifade eden Tekemen “Bizim 25 bin nüfusumuz İstanbul Pendik’te var. Polatlı yaklaşık 35 binin üzerinde tabi buralara da ulaştırmayı düşünüyoruz. Taleplerde var. Biz böyle bir nokta değil de bireysel talepler var. Biz açalım biz işletelim diye. Tabi bunları da değerlendiriyoruz şuanda ve Kıbrıscık ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Şuanda yalnızca o ürünlerden kazandığımız kazanç değil bizim gelirimiz. Hayvansal ürünleri alıyoruz ve hayvancılığı da teşvik edeceğiz. Şuanda ilçe merkezinden bunu sağlamakta güçlük çekiyoruz. O yüzden köylere ulaşıyoruz. Bu vesileyle hayvancılıkla uğraşan kişilere de ekonomik katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.