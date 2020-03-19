Tekemen tedbiri elden bırakmıyor

Haber: BMA

Kıbrıscık Belediyesi ekipleri ilçenin dört bir yanında küresel tehdit koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları yapıyor. Belediye Başkanı Emin Tekemen’in talimatıyla başlatılan çalışmalar kamu kurumları binaları başta olmak üzere vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde sürdürülüyor.

“KIBRISCIK HALKININ SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ”

Kıbrıscık’ta koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini bildiren Başkan Tekemen yaptığı açıklamada, “Korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı belediye binamız, Emniyet Müdürlüğümüz, parklarımız, Kıbrıscık Hükümet Konağımız, Orman İşletme Müdürlüğümüz, okullarımız, jandarma, sağlık ocağı, PTT, pazar yerimiz ve garajımızda tedbir amaçlı dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar önümüzdeki günlerde cadde ve sokaklarımızda devam edecek. Kıbrıscık halkının sağlığı her şeyden önemli” ifadelerine yer verdi.