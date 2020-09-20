Tekemen’den destek çağrısı

Haber: BMA

Eğitim ve öğretime uzaktan eğitim yöntemiyle devam edecek öğrenciler için en büyük sıkıntı hiç şüphesiz bilgisayar ve internet. Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, konuyla ilgili ilçe halkından gelen talepler sonrası harekete geçti. Başkan Emin Tekemen, Bolu halkına yaptığı çağrıda imkanı olmayan öğrenciler için destek istedi.

“PAYLAŞA PAYLAŞA MUTLU OLACAĞIZ”

Tekemen yaptığı çağrıda, “Kıbrıscık halkının en önemli kaynağı eğitim. İçerde ve ilçe dışında yaşayan vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Köylerden gelen öğrencilerimiz için uzaktan eğitimden faydalanamayan, maddi gücü olmayan aileler için kullanmadığınız laptop ve masaüstü bilgisayarlarınızı gerekli ailelerimize ulaştırıyoruz. Paylaşa paylaşa mutlu olacağız” dedi.