Tekemen’den Kıbrıscıklılara çağrı

Haber: BMA

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, Kıbrıscıklı vatandaşlara bir çağrıda bulundu. Başkan Emin Tekemen, Kıbrıscıklı olan herkesin nüfus kaydını ilçeye aldırmasını istedi. Tekemen yaptığı çağrıda, “Ayrıştırmadık, ayrıştırmayacağız. Kıbrıscık'ta içerde dışarıda, her ne görüşten olursa olsun 100 binin üzerinde nüfusla birlikte ve beraberlik içinde olma zamanı. Kıbrıscık’la ilişkisi olan ve ‘Kıbrıscıklıyım’ diyen her vatandaşımızın nüfus kaydını Kıbrıscık'ta görmekten büyük kazanımlar elde edeceğiz. ‘Ben Kıbrıscıklıyım’ diyen bütün hemşehrilerimizin desteğinin bekliyoruz” dedi.