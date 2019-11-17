Tekemen’den sempozyum teşekkürü

Haber: BMA

İlimiz Kıbrıscık ilçesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde ve ilçede düzenlenen Kıbrıscık Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumunun ardından Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen bir teşekkür mesajı yayımladı.

Başkan Tekemen teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi: İlçemizin geleceği için büyük önem verdiğimiz Kıbrıscık Araştırmaları Ve Halk Kültürü Sempozyumunu 31 Ekim-01-02 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdik. Sempozyumda sunulan çalışmaların kitap haline getirilmesinden sonra, oradaki önerileri ve temennileri titizlikle inceleyerek ilçemiz için çok güzel sonuçlar çıkartacağımıza kesinlikle inanıyorum. Sempozyumun düzenlenmesinde büyük katkı sunan, ilçemize gelerek konuşma yapan ve atölye çalışmalarına katılan başta Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’ya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Samettin Gündüz, Prof. Dr. Mustafa Yaman, Prof. Dr. Aydın Him’e ve Sempozyumun her şeyi ile bizzat ilgilenen Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı, BAMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Azize Aktaş Yasa’ya ilçem ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ a, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan’a, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert ile Sempozyumumuza katkı sunan 89 hocamıza ve araştırmacımıza, çeşitli Üniversitelerin çok değerli bilim insanlarına ve bireysel sunum yapan katılımcılara, atölye çalışmalarına katılan üniversitemiz öğrencileri ile sergilere destek veren halkımıza ayrı ayrı yine ilçem ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca sempozyumumuza sponsor olan Beypi A.Ş. ile Akpiliç ve Çizmeciler Petrole katkılarından dolayı teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.”