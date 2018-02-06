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    • Tekeşin; “Oktar’ın yaptığı İslam’a ve insanlığa karşı isyandır”

    Diyanet-Sen Bolu Şubesi Başkanı M. Bayram Tekeşin ve üyeleri A9 kanalının sahibi Adnan Oktar adına Bolu Cumhuriyet Savcılığına Türkiye genelinde eş zamanlı olarak suç duyurusunda bulundu.

    05 Şubat 2018 Pazartesi 14:36
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    Tekeşin; “Oktar’ın yaptığı İslam’a ve insanlığa karşı isyandır”

    Haber: Kasım ŞAHİN

     

    Adliye binası önünde üyelerle bir araya gelerek basın açıklaması yapan Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Diyanet-Sen Bolu Şube Başkanı M. Bayram Tekeşin, açıklamasında şunları söyledi; “Öncelikle, Kahraman ordumuzun Afrin'de başlattığıharekatın başarı ile sonuçlanması için Rabbimizden ordumuzu muvaffak kılmasını temenni ediyoruz. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet dilerken kahramanları yetiştiren ailelerine sabır ve metanet diliyoruz” dedi.

     

    OYNANAN OYUNUN HERKES FARKINDA

     

    Tekeşin, açıklamalarını şöyle sürdürdü; Bu çetin günlerde maalesef biz millet olarak İstiklal mücadelesi verirken bazı mahfiller bu mücadeleyi akamete uğratmak istercesine suni gündemler oluşturma peşindedir.

    Yaptığı programlarda İslam ahlakı ile bağdaşmayan görüntülerle halkın karşısına çıkan Adnan Oktar ve sahibi olduğu A9 kanalına duyarlı Müslüman ailelerden tepkiler her geçen gün çığ gibi artmaktadır. İslam'ın kadın ve erkeklerin giyimi ile tavır ve davranışı konusundaki hükümleri açık iken bırakın İslam dinini, Yahudi ve Hristiyan inancının dahi tasvip etmeyeceği nahoş görüntülerle ekranlarda boy gösterip toplumun sinir uçlarına dokunmak normal karşılanacak bir durum değildir.Bu nahoş durumu normalmiş gibi sunmanın arka planında kimlerin olduğunu tahmin etmekle birlikte Müslüman ahlaki sınırları zorlayarak nahoş tutumları toplumda yaymak adına gösterdiği çaba kimsenin gözünden kaçmamakta ve oynanan oyunun herkes farkındadır.

    BUNA ANCAK GÜLÜNÜR

     

    Müslümanların gözünün içine baka baka bu rezilliği sahneleyen Adnan Oktar'a tepki konulduğunda ise ahlaksız ifadelerle bu milletin güzide kurumu Diyanet'i hedef alarak aklınca cevap vermeye çalışmakta, Diyanet'in ve alimlerin halk nezdinde itibarını zedelemeye çalışmaktadır.Adnan Oktar Diyanet'in gelirlerine gelince aklına İslam gelmekte ama kendine saldırı olduğunu hissettiğinde de özgür bir devlette herkesin yaşamına olduğu kadar kendi yaşamına ve kepazeliklerine saygı duyulması gerektiğini vurgulamaktadır.Soruyoruz Adnan Oktar'a senin nahoş görüntülerin özgürlükle meşru oluyor da devletin anayasası ve ekonomik yapısıüzerine kurulu olan bir devletanlayışında Diyanet hangi mantıkla bütçeden istisna olabilsin? Veya bu durum salt Diyanet'in sorunu mu ki burada Diyanet suçlanıyor? İsrail'e sevgi gösterisinde bulunan Adnan Oktar İsrail ve Hristiyan memleketlerdeki Dini Kurumların bütçelerine de aynı mantıkla bakıyorsa buna ancak gülünür.

    Her defasında siyonizminönderlerini kendilerine kardeş ilan eden, İsrail'e hayranlığınıtehditkar bir üslupla dile getiren Adnan Oktar'ın İsrail'e gösterdiği saygının en azından yarısını ekmeğini yediği ülkenin kurumlarına ve İslam dininin temsil edildiği nezih bir kurumu olan Diyanet'e göstermesini kendisinden bekliyoruz.

     

    İSLAMA YÖNELİK KULLANDIKLARI DİLLERİ İADE EDİYORUZ

     

    İslam'a ve insanlığa hizmetkar olan, yüce dinimizin hizmetkarları için kullandığı alçakça cümleleri kendilerine iade ediyor, kurmuş olduğu kerhane içerikli ifadenin kendisine has bir yaşam şekli olduğunu hatırlatarak dünyayı kendi penceresinden görüp algılamamasını tavsiye ediyoruz. Yayın özgürlüğünü halkın değerlerine saldırı olarak gören bu kişinin yapmış olduğu talk şovlar ne İslam'a, ne de bu ülkenin insanına fayda vermediği, kadim geleneği olan İslam'ın bu tür manipülasyonlarla dejenere edilmeyeceği açıktır.Süslü ifadeler, hipnoz yöntemleri, çağdaş algı operasyonları ve tehditlerle gençlerimizi kendi menfaatlerine alet eden kurgulanmış her tür yapılardan rahatsız olduğumuzu ilan ederek bu tür yapılara karşı var gücümüzle mücadele edeceğimizi deklere ediyoruz.İslami değerler üzerinde yıllardır yaptıkları tahribat yetmiyormuş gibi kendi rezil hayatlarınıört pas etme adına ülkemizin dini, manevi, insani, ahlaki ve kültürel hayatını ayakta tutan din görevlileri ve bağlı oldukları kurum, Diyanet hedef alınmıştır.Ahlaksızca, sınırsızca ve arsızca din görevlilerine iftira atılmış, içlerindeki kin, zehir olup kamuoyunu yanıltma, toplumu ifsat etme faaliyeti olarak dışarı akmıştır.

     

    KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

     

    Diyanet'in bu fasid yapılara geçit vermeyen halinden rahatsız olan bir takım yapıların uzantısı olan Adnan Oktar'ın ne yapmaya çalıştığının farkındayız.Bu bir kalkışmadır.

    İslam'a ve insanlığa karşı isyandır.Bunlar; dilleri zehirli, yürekleri zincirli, beyinleri uyuşturulmuş, rnankurtlaştırılmış bir ruh hali ile Müslüman Anadolu halkından ve tarihinden intikam alma uğruna kurulan gizli ajandalı organize örgütlerdir.Utanmıyorlar!insanlarıKur'ân ve Sünnet'ten ayırma faaliyeti yürüterek halk arasında fitne çıkarıp güzide kurumlara ve alimlere karşı halk nezdinde bilinçli ve sinsi bir değersizleştirme faaliyeti yürütüldüğünün farkındayız.Hakimlerimizden talebimiz odur ki, İslam dininin genleriyle oynayan, halkın değerlerini bile bile aşağılayan, toplumda kin ve nefretin yaygınlaşmasına yol açan, devletin kurumlarına salya sümük saldıran, ahlaksızlığı fikir özgürlüğü diye servis eden bu şer unsurların İsrail ve FETÖ hayranlığı dahil arkalarında var olan güçler ve ekonomik beslenme kaynakları araştırılsın ve hak ettikleri ceza kendilerine verilsin.Memur-Sen konfederasyonuna bağlı Diyanet-Sen Bolu şubesi olarak bütün Türkiye geneli eş zamanlı basın açıklamasında ve suç duyurusunda bulundukve konunun takipçisi olacağız. 
    Anahtar Kelimeler: Diyanet-Sen, Bolu, Şubesi, Başkanı, M.

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