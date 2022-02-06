Tekin Eser güven tazeledi



Haber: Uğur Balaban

4 yıldır Bolu Ayakkabıcılar Odası başkanlığını sürdüren Başkan Tekin Eser tekrardan güven tazeledi. 4 yıl daha bu görevi layıkıyla yerine getireceğini belirten Başkan Eser’in yönetim kurulundaki yol arkadaşları şu şekilde sıralandı: Asil Üyeler; Salih Ünsal, Mehmet Öztürk, Sadi Turanlı, Aydın Arslan, Emin Tezcan, Duhan Kalay. Denetim Kurulu; Metin Bayram, Cengiz Dağ, Cengiz Bilen.

Pazar günü yapılan 120 üyenin bulunduğu Bolu Ayakkabıcılar Odası Olağan Genel Kuruluna, Ayakkabıcılar odası üyeler ve oda başkanları katılım sağladı.

“YİNE SİZLERLE BERABER OLMAKTAN DUYMUŞ OLDUĞUM MUTLULUK VE MEMNUNİYETİ BELİRTMEK İSTERİM”

Tekrardan güven tazeleyerek başkanlığa seçilen Tekin Eser yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Odamızda daha önce hizmet vermiş ve şuan aramızda olmayan değerli başkanlarıma, yöneticilerime Allahtan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun. Aradan geçen 4 yılsonunda genel kurulumuzda yine sizlerle beraber olmaktan duymuş olduğum mutluluk ve memnuniyeti belirtmek isterim. Geçen bu 4 yılda yapmış olduğumuz çalışmaları faaliyet raporumuzda bulacaksınız.”

“ESNAF VE SANATKÂRLARIMIZIN PRİM BORÇLARI 36 AYA VARAN TAKSİTLE ÖDEME İMKÂNI SAĞLANMIŞTIR”

“Devletimizden iş aş istemeyen sosyal güvenliğini kendi sağlayan Devlete çeşitli isimler altında 15 ‘e yakın vergi ödeyen ve azda olsa istihdam sağlayan, sermayesine alın terini katan değerli arkadaşlarım. Bilindiği gibi dünyada ve ülkemizde meydana gelen ekonomik kriz, Türk ekonomisinde ciddi bir daralma yaşatmıştır. Kur farkları, Artan akaryakıt fiyatları, Devletimize ödediğimiz vergilerin artması, Asgari Ücret artışları, sosyal güvenlik primlerinin yükselmesi odamız üyelerini en çok ta Ayakkabıcı esnafını gerçekten çok zorlamıştır. Özellikle Covid salgını döneminde gelirlerimiz ciddi oranda azalmıştır, 2021 yılında çıkarılan 7326 ve 7256 sayılı kanun ile Vergi Borçları nedeniyle vergi borçlarını ödeyemeyen Ayakkabıcı esnaf ve sanatkârlarımızın prim borçları 36 aya varan taksitle ödeme imkânı sağlanmıştır.”

“ODAMIZI BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ, SİZLERİN SORUN VE SIKINTILARI, TALEPLERİ BİZLERİN ÖNCELİĞİ OLACAKTIR”

“Odamız üyelerinden maddi durumu iyi olmayanlara 2 yıl süredir devam eden COvid salgını döneminde Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kooperatifimiz aracılığı ile 25.000 TL Nefes Kredisi kullandırılmıştır. Ülkemizde peş peşe yaşanan krizler nedeniyle zor durumda kalan oda üyelerimizi desteklemek amacıyla, aidat borcu bulunan üyelerimize 6 ay taksit imkânı ve sıfır faiz ile ödeme imkânı sağlanmıştır. Bolu Ayakkabıcılar Esnaf Odası olarak kamu kurumları, BESOB, TESK ve diğer sivil toplum örgütleri ile ciddi ve sürekli bir diyalog içerisindeyiz. Bu diyalog sorunlarımızın ve beklentilerimizin her platformda dile getirilmesi ve talep edilmesinde, bize olumlu sonuçlar vermiştir. Ayrıca bu kurum ve kuruluşlardan büyük güç ve destek aldık. Bu arada Yukarı Çarşıyı Koruma ve Güzelleştirme Derneği ile birlikte yapmış olduğumuzcalişmalar sonucunda esnaflarımızdan para talep etmeden ve çok kısa sürede bitirilen Arasta Projesi için huzurlarınızda Bolu Belediye Başkanımız Sn. Tanju Özcan’a esnaflarımız adına teşekkür ederim. Bugün yeni çalışma dönemi için geçmişten almış olduğumuz güçle, güvenle, yönetim ve denetim kurulu arkadaşlarımla siz değerli üyelerimizin karşısındayız, bir önceki dönemde olduğu gibi Bolu Ayakkabıcılar odamızı birlikte yöneteceğiz, sizlerin sorun ve sıkıntıları, talepleri bizlerin önceliği olacaktır. Bu sebeple sizlerden önümüzdeki dönem için destek bekliyoruz.”

“SİZLERİN MENFAATLERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİLECEKTİR”

“Odamız siz değerli üyelerimize bundan önce olduğu gibi bundan sonrada hizmet vermeye devam edecektir, diğer meslek odalarımız ile ortak çalışmalarımız, diğer meslek grupları kamu kurum ve kuruluşları ile de sizlerin menfaatleridoğrultusunda hareket edilecektir. Geçmiş dönemde Bolu Ayakkabıcılar Esnaf Odamızı her türlü platformda layıkıyla gururla temsil ettik bundan sonrada hem Bolu halkına hem sizlere en iyi en kaliteli hizmet verilmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle bu çalışmalarımızda bizlere yardımcı olan Başta Bolu Belediye Başkanımıza, Türkiye Umumi Ayakkabıcılar Federasyon Başkanımız Ahmet Aydan’a, BESOB Başkanımız Sn. Tahir Gayret’e ve Yönetimine, ilimiz kamu kurumlarına, Milletvekillerimize, Siyasi Parti Temsilcilerimize, meslek odalarımızın değerli başkanlarına, yönetim kuruluma şahsım adıma teşekkürlerimi sunar, bugün yapılan genel kurulumuzun önce esnaflarımıza, odamız üyelerine hayırlı uğurlu olmasını cenab-ı Allahtan niyaz eder saygılar sunarım.”