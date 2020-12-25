Tekin gündemi değerlendirdi

Haber:N.Halid Altundal



İMAR PLANLARI 25 YILLIK

Tekin mimarlık geçmişi olması da hatırlatılarak sorulan imar planlarıyla ilgili soruya, “İşimiz gereği Feridun Yılmaz Bey ile birlikte imarkonularına aşinayız. Bu konuda noktasal değil genel çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz. Ancak maalesef burada gözlemlediğimiz en büyük sıkıntı, geçmişteki üç dönemde yaşanan genel revizyon eksikliği ve 1985 yıllarından kalma imar planlarının kullanılması. Çalışmalara başladık ve düzenlemeler yapıyoruz. Bu çalışmaların meyvelerini altı ay ila bir seneye almayı amaçlıyoruz” diye cevap verdi.

İYİ PARTİ İTTİFAKI

İyi Parti ile CHP arasında oluşan ittifaka da değinen Tekin; “İl başkanları aktif görüşme halinde. Ne il başkanları, ne de üyeler nezdinde bir sorun gözükmüyor” dedi.Tekin, “Yansıtıldığı gibi tatsızlıklar söz konusu değil. Koltuklar bizim daimi yerlerimiz değil, bizler geçici mevkilerdeyiz. En büyük temennimiz mahcup olmamak ve Bolu halkına layık olabilmek” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ KADIN YARDIMCI

Başkan yardımcısı Asuman Tekin, kadın temsiliyeti ile ilgili ise şunları söyledi;

İşin doğrusu kadın olmamın negatif veya pozitif ayrımcılığa yol açmaması gerektiğini düşünüyorum. Temsil ediyor olmak güzel ancak kadın - erkek durumundan çok insan olarak değerlendirilmek mühim.