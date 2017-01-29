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29 Ocak 2017 Pazar
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    • Tekin'den Ak Parti için flaş iddia

    CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Ak Parti'nin kendi içinde yüzde 5 oranında gizli 'Hayır' oyu verecek kişilerin bulunduğunu iddia ederek "Bu kadar baskının olduğu yerde insanların kendisini açık etmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

    29 Ocak 2017 Pazar 14:32
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    Tekin'den Ak Parti için flaş iddia
    Haber: Aysun Beykoz
    CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Bolu İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Tekin, anayasa referandumu sürecini yorumlayarak "AK Parti'nin çok ciddi şekilde bu süreçle ilgili 'Hayır' vereceğini biliyorum. Şuna emin olun yüzde 5 gizli 'Hayırcılar' var. 'Neden' diyeceksiniz? Bu kadar baskının olduğu yerde insanların kendisini açık etmesi mümkün değildir. Ben Milliyetçi Hareket'in özellikle Ülkücü Hareket'in çok ciddi çabasını görüyorum. Gittiğim illerde de onu görüyorum. Bu sadece ülkücülerin, milliyetçilerin, CHP'lilerin değil herkesin sorunu. Ben AK Parti'li kardeşlerimizin de büyük ağırlıklı olarak bu sorunlu anayasaya 'Hayır' diyeceğini çok iyi biliyorum. Bu iktidarın telaşı biraz da o" dedi.
    YOLSUZLUK AÇIKLAMASINA DESTEK
    Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından programlanan Şehircilik Şurası'nda müteahhitlerin kot farkını bahane ederek yolsuzluk yaptığına dair açıklamalarına destek vererek "Osmanlı'nın başkenti Bursa'nın ortasına hançer gibi binalar yaptılar. Bütün itirazlarımıza rağmen derdimizi kimseye anlatamadık. Bunlar yapıldı ve sayın Cumhurbaşkanı çıktı ve 'Bunlar ihanettir' dedi. Gerçekten ihanettir. Ben sayın cumhurbaşkanına çağrıda bulunmak istiyorum. Biz CHP olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Şehirlerimizi kimler katlettiyse, kimler mahvettiyse, kot farklarını kimler kullandıysa gelin bir soruşturma açın her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.
    Anahtar Kelimeler: CHP, İstanbul, Milletvekili, Gürsel, Tekin

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