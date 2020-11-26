Tekke Barajı 2022’de açılıyor

Haber: N. Halid Altundal

Milli ekonomiye 110 milyon TL fayda sağlayacak olan Tekke Barajının yapım işiyle ilgili tüm sorunlar Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin’in girişimleriyle ortadan kaldırıldı. Barajın bitimiyle birlikte 155 bin 550 dekar zirai arazinin sulanması, Gerede, Dörtdivan ve Yeniçağa ilçelerine yıllık 9,21 hm³ içme suyu ihtiyacı sağlanmış olacak.

“BOLU’MUZA HAYIRLI OLSUN”

Bakan yarımcısı Fatih Metin konuyla ilgili yaptığı açıklamada,“Bilindiği üzere Tekke Barajının yüzde 85 lik kısmı tamamlandıktan sonra müteahhit firma tasfiye hakkını kullanmıştı. Kalan yüzde 15’lik kısmın ihalesi 24 Kasım’da gerçekleşti. İnşallah 2022 yılında Tekke Barajı hizmete açılmış olacak. Bolumuza hayırlı olsun” dedi.

“155 BİN 250 DEKAR ALAN SUYLA BULUŞACAK”

Tekke barajının Bolu ve Ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirten Bakan Yardımcısı Metin açıklamasında ayrıca, “Tekke Barajı ile 155 bin 250 dekar zirai alan suyla buluşturulacak. Gerede, Dörtdivan ve Yeniçağa ilçelerine de yılda 9.21 milyon metreküp içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanacak. Tekke Barajı milli ekonomiye 110 milyon TL fayda sağlayacak. 53 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Tekke Barajı sayesinde Bolu ve ilçelerinin 2050 yılına kadar içme suyu problemi ortadan kalkacak” ifadelerine yer verdi.

15 BİN KİŞİYE ZİRAİ İSTİHDAM

Bakan yardımcı Fatih Metin, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde ve temelden 76.50 metre yüksekliğinde inşa edilen barajın tamamlandığında 15 bin kişiye zirai istihdam sağlayacak projeyle ülke ekonomisine 60 milyon TL zirai gelir artışı ve 10 milyon TL içme suyu olmak üzere yılda 70 milyon lira ilave gelir artışı sağlayacağını belirtti. Fatih Metin Tekke Barajının Bolu’nun geleceği adına büyük öneme sahip olduğunu dile getirerek, “Bakanlık olarak Bolu için ne gerekiyorsa fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonrada Bolu bizden ne istiyorsa ve Bolu’nun neye ihtiyacı varsa yerine getireceğiz. Aslında Tekke Barajıyla Bolu’da bir desten yazıyoruz diyebilirim. Biliyorum ki, Bolumuz ve Bolulu hemşerilerimiz bundan daha fazlasını hak ediyor. Biz de onlara layık olabilmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz” dedi.