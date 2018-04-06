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06 Nisan 2018 Cuma
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    • Tekke barajı inşaatı yüzde 66 seviyesine ulaştı

    Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bolu Dörtdivan’da yapımı devam eden Tekke Barajı’nda yüzde 66 seviyesine ulaşıldı. Barajın tamamlanarak sulama projesinin de hayata geçirilmesiyle bölgede 155 bin 230 dekar zirai arazi suyla buluşacak.

    06 Nisan 2018 Cuma 11:25
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    Tekke barajı inşaatı yüzde 66 seviyesine ulaştı
    Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bolu’ya yaptığı yatırımlar ile bereketli toprakları suyla buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede yapımı süren Tekke Barajı’nda ise çalışmalar bütün hızıyla sürüyor.

    BARAJIN GÖVDE DOLGU ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Ön yüzü beton kaya dolgu tipinde inşa edilen Tekke Barajı’nın temelden yüksekliği 76,5 metre olacak. Tekke Barajı inşaatında 12.740 metre uzunluğunda Kartalkaya rölekasyon yolu tamamlanarak işletmeye alındı. Kazı ve derivasyon tüneli imalatlarının tamamlandığı barajın gövde dolgu çalışmaları ise devam ediyor.

    BARAJ ÜLKE EKONOMİSİNE YILLIK 70 MİLYON LİRA KATKI VERECEK

    Barajın tamamlanmasının ardından depolanacak su ile 155.230 dekar zirai arazi suyla buluşacak, ayrıca depolanacak sudan 9,21 milyon m³ içme, kullanma ve sanayi suyu temin edilecek. Proje ile ülke ekonomisine önemli katkılar da sağlanacak. Sulanacak zirai arazilerden yıllık 60 milyon lira ve içme suyu hususunda da 10 milyon lira olmak üzere ülke ekonomisine yıllık 70 milyon lira katkı verilecek. İstihdam açısından önemli katkılar sunacak ve toplam 116 milyon lira yatırım bedelli projenin 2019 yılında tamamlanması öngörülüyor.

    SON 15 YILDA 8 BİN 460 DEKAR ARAZİ SULAMAYA AÇILDI

    Son 15 yılda yaptıkları yatırımlar ile Bolu şehir merkezine yıllık 16,80 milyon m3 içme suyu sağladıklarını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Bu sürede Bolu’da 3 baraj inşa edilerek, 8 bin 460 dekar arazi sulamaya açıldı. Bu sayede çiftçilerimize yıllık 5,5 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. Aynı zamanda 37 dere ıslahı projesini tamamlayarak taşkın riskini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımıza ivme kazandırdık” dedi. Bolu’ya yaptıkları yatırımları bundan sonra da sürdüreceklerinin altını çizen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Tekke Barajı’nı da en kısa sürede Boluluların hizmetine sunacaklarını sözlerine ekledi.



    Anahtar Kelimeler: Orman, Su, İşleri, Bakanlığı, Devlet

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