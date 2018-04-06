Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bolu’ya yaptığı yatırımlar ile bereketli toprakları suyla buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede yapımı süren Tekke Barajı’nda ise çalışmalar bütün hızıyla sürüyor.

BARAJIN GÖVDE DOLGU ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ön yüzü beton kaya dolgu tipinde inşa edilen Tekke Barajı’nın temelden yüksekliği 76,5 metre olacak. Tekke Barajı inşaatında 12.740 metre uzunluğunda Kartalkaya rölekasyon yolu tamamlanarak işletmeye alındı. Kazı ve derivasyon tüneli imalatlarının tamamlandığı barajın gövde dolgu çalışmaları ise devam ediyor.

BARAJ ÜLKE EKONOMİSİNE YILLIK 70 MİLYON LİRA KATKI VERECEK

Barajın tamamlanmasının ardından depolanacak su ile 155.230 dekar zirai arazi suyla buluşacak, ayrıca depolanacak sudan 9,21 milyon m³ içme, kullanma ve sanayi suyu temin edilecek. Proje ile ülke ekonomisine önemli katkılar da sağlanacak. Sulanacak zirai arazilerden yıllık 60 milyon lira ve içme suyu hususunda da 10 milyon lira olmak üzere ülke ekonomisine yıllık 70 milyon lira katkı verilecek. İstihdam açısından önemli katkılar sunacak ve toplam 116 milyon lira yatırım bedelli projenin 2019 yılında tamamlanması öngörülüyor.

SON 15 YILDA 8 BİN 460 DEKAR ARAZİ SULAMAYA AÇILDI

Son 15 yılda yaptıkları yatırımlar ile Bolu şehir merkezine yıllık 16,80 milyon m3 içme suyu sağladıklarını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Bu sürede Bolu’da 3 baraj inşa edilerek, 8 bin 460 dekar arazi sulamaya açıldı. Bu sayede çiftçilerimize yıllık 5,5 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. Aynı zamanda 37 dere ıslahı projesini tamamlayarak taşkın riskini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımıza ivme kazandırdık” dedi. Bolu’ya yaptıkları yatırımları bundan sonra da sürdüreceklerinin altını çizen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Tekke Barajı’nı da en kısa sürede Boluluların hizmetine sunacaklarını sözlerine ekledi.







