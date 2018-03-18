Haber: BMA

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından 20.07.2014 tarihinde temeli atılan Tekke Barajı Bolu-Dörtdivan ilçesinin 14,5 km güneybatısında Tekkedere köyünün 600 m membasın da yer alan Tekke barajı temelden 76,50 yükseklikte olup ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilecek. Barajın gövde hacmi 1 milyon 718 bin m3 olup, barajda 53 milyon m³ su depolanabilecektir.

Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipindeki Tekke Barajı’nda, Kartalkayarölekasyon yolu tamamlanarak Bolu İl Özel İdaresine devredildi. Memba batardosu dolgu imalatı geotekstil ve geomembran imalatı tamamlandı. Derivasyon tünel imalatları tamamlanarak derivasyon işlemi sağlandı. Gövde sıyırma ve şekil verme kazıları ile dolu savak kazıları devam ediyor. Sıyırma kazısı tamamlanan alt kotlardan başlamak üzere, gövde dolgusu devam ediyor. Tekke Barajı İnşaatında % 62 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir.

“ HER ŞEY VATANDAŞLARIMIZ İÇİN “

2019 yılında bitmesi beklenen Tekke barajını Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu ve İl Genel Meclis üyesi Dursun Fidan yerinde inceledi. Şantiye Şefi Tayfun Gülerkaya’dan bilgi alan Başkan Uzunoğlu;“ Gövde dolgusunun bu yaz tamamlanması hedeflenen 101 milyon TL lik yatırım bedelli bu proje ile başta ilçe halkımız olmak üzere Gerede ve Yeniçağa ilçelerine de yılda 7 milyon m³ içmesuyu sağlanacaktır. Ayrıca 155 bin 230 dekar tarımsal l arazide bu baraj ile sulanacak. Tekke barajı ile Ulusu deresi vadisinde uzanan taban arazilerin taşkın zararlarından korunması da sağlanmış olacaktır. Proje tamamlandığında; milli ekonomiye yıllık 40.000.000 TL gelir faydası sağlayacak olan ve Seneye bitirmeyi planladığımız bu baraj ile vatandaşlarımız artık daha sağlıklı ve temiz bir suya kavuşacak. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.