Tekke Işıklar Köyü’nde feci kaza

Bolu merkezine 35 kilometre uzaklıktaki merkeze bağlı Tekke Işıklar Köyü’nde oturan 70 yaşındaki Mehmet Ertaş, traktör ile kepçe arasına sıkıştı. Yaşlı adam komşuları tarafından kurtarıldı. Ertaş’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tekke Işıklar Köyü’nde feci kaza

Haber: Uğur Balaban

Olay, bu sabah Tekke Işıklar Köyü’nde meydana geldi. 70 yaşındaki Mehmet Ertaş, evinin yakınlarında bulunan traktörünün önüne kepçeyi takarken, traktör ve kepçenin arasında kaldı. Acılar içerisinde kıvranın Ertaş’ın feryatlarını duyan komşular, uzun bir uğraş sonrası yaralı komşularını kurtardı.

DURUMU AĞIR

Ağır yaralı olduğu öğrenilen Ertaş, komşuları tarafından Dörtdivan Devlet Hastanesine kaldırılırken, konuyla ilgili Çaydurt Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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