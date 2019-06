Teknik Bilimler'de ilk mezuniyet

Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz yıl üniversitenin en köklü yüksekokullarından biri olan Bolu Meslek Yüksekokulu’nun teknik bölümleri ayrılarak kurulan Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını vermenin sevincini ve gururunu yaşadı. Kongre Merkezi Bordo Salonda saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene; Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Him, Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ömer Özyurt, akademisyenler, sektör temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Him, “Bugün sizlerin olduğu kadar bizlerin de sevinç ve gurur duyduğu, heyecanlandığı bir gün. Öğrencilerimiz 2 yıl önce zorlu bir üniversite sınavını geçerek Bolu’ya geldiler. Zorlu bir eğitim hayatından sonra iyi birer evlat oldukları gibi iyi birer öğrenci oldular ve mezun olmayı hak ettiler.” diyerek, öğrencilerin yetişmesinde büyük emekler veren ailelere ve öğretim elemanlarına teşekkür etti. Konuşmasını öğrencilere hitap ederek sürdüren Prof. Dr. Him,“Sevgili öğrenciler, mezuniyetin ardından Türkiye’nin farklı bölgelerinde meslek hayatlarınıza başlayacaksınız. Mesleğinize saygı duyun, kendinize güvenin. Çok iyi bir üniversiteden mezun oldunuz. Mesleğinizi özveriyle, tutkuyla yapmanızı tavsiye ediyorum. Sadece para kazanmak amacıyla değil tutkuyla yapılırsa bütün işlerin arkasından mutlaka başarı gelecektir. Mezun olup buradan ayrıldıktan sonra öğrencilerimizin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’yle olan bağlarını koparmalarını istemiyoruz. Üniversitemizin bir mezunlar portalı var. Öğrencilerimizin buraya mutlaka üye olmalarını istiyoruz. Onların mesleki hayatlarında gösterdikleri başarılardan haberdar olalım, bundan gurur duyalım ve mezunlarımızı yeni öğrencilerimize örnek gösterelim” ifadelerini kullandı. Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ömer Özyurt ise, mezuniyet töreninin hem Ramazan ayı hem de Kadir Gecesi gibi mübarek günlere denk geldiğini hatırlatarak, bu önemli günlerde bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti ve Ramazan Bayramı’nı kutladı. Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Özyurt, “Okulumuz yaklaşık 1 yıl önce, Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitime devam eden programlar ve bölümlerden teknik programlar ve bölümler ayrılarak, Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu adı altında yeni bir okul olarak kuruldu. Geçmişi eski, hatta üniversitemizin en eski meslek yüksekokulu. Ama okulumuz yeni ismiyle henüz 1 yılını doldurmadı. Bugün de ilk mezunlarını verecek. Bu anlamda da çok önemli bizim için. Okulumuzu, Rektör hocamızın önderliğinde başlayan yeni formatında Organize Sanayi Bölgesi’ne taşımayı hedefledik. Böylece üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek için önemli bir adım attık. Şu an itibariyle tüm bölümlerimizin sektörde iş yeri eğitimi ve uygulaması alması için programımızı güncelliyoruz. 3+1 adını verdiğimiz yeni formatta öğrencilerimiz bir sene boyunca bölümleri doğrultusunda sektörde iş yeri eğitimi alacaklar. Organize Sanayi Bölgesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile protokoller yaparak sektörlerle hızlı bir şekilde iş birliğine başladık. Bu eğitim modelinin hem bölgemizde hem de ülkemizde üniversite-sanayi iş birliğinin örnek bir uygulaması olmasını hedefledik” diye konuştu. Mezun öğrenciler adına yapılan konuşmanın ardından öğrencilere mezuniyet belgeleleri protokol üyeleri ve öğretim elemanları tarafından takdim edildi. Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binasının bakım ve onarım çalışmalarında emek veren öğrencilere teşekkür belgesi verildi. Fuaye alanında Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı öğrencilerinin mezuniyet sergisi açıldı. Tören, öğrenci etkinliklerinin ardından kep atılmasıyla sona erdi

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2019, 16:57