Teknik grup bakım onarım hizmeti alınacak

TEKNİK GRUP BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
TEKNİK GRUP BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
TEKNİK GRUP BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: