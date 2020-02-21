Teknik personele yol etüt semineri

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde ulaşılamayan yerlere yol yatırımları devam ediyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 İşletme Müdürlüğündeki teknik elemanlara orman yollarının yapımı ile ilgili seminer verilerek tatbikat düzenlendi. Tatbikat Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nizamettin Ören, Makine İkmal Şube Müdürü Rıfat Günen Orman İşletme Müdürü Hüseyin Şahiner’in katılımı ile Bölge Müdürü yönetiminde gerçekleştirildi.

Tatbikat öncesi Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, katılımcılara orman yol etüt işinin 292 Sayılı Orman Yollarının Planlanması Yapımı ve Bakımı Tebliğine göre irdelenmesi, orman yolu etüdünün niçin gerekli olduğu, programa alınacak yolların hangi amaca yönelik seçilmesi gerektiği ile yol etüt öncesi büroda yapılması gerekli teknik işleri içeren bir sunum yapıldı.

Sunumun ardından orman personeli ile birlikte arazi üzerinde tatbikat safhasına geçildi. Tatbikatta, haritanın araziye uygun yönüne konması, harita üzerine işlenen yol güzergahının araziye oturtulması, araziye aplike edilecek eğimin tespiti ve tespitlerin etüt karnesine işlenmesi gibi çalışmalar her bir teknik elemana uygulamalı yaptırılarak yol etüt çalışması gerçekleştirildi. Arazi tatbikatı sonrasında tekrar büroya dönen orman personeline bu kez elde edilen verilerin metraj cetveline, sonrasında keşif özeti ve yaklaşık maliyete çevrim süreci anlatıldı. Seminerde ayrıca konu ile ilgili karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri ile konusunda tecrübeli Makine ve İkmal Şube Müdürlüğü Mühendislerince bilgiler aktarıldı.

“ULAŞILMAYAN ORMAN KALMAYACAKTIR”

Gerçekleştirilen tatbikat ve eğitimlerle ilgili Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İşletme şeflerinden alınan geri bildirimlerden, seminer ve tatbikatın son derece verimli olduğu, bu tür tatbikatların devam ettirilmesi talebi de ayrıca gurur verici bir netice olarak değerlendirilmiştir. Bu eğitimler sonucunda Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde, yol etütleri her işletme müdürlüğünün kendi teknik elemanlarınca yapılarak ulaşılmayan orman kalmayacaktır” denildi.