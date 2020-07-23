TEKNOFEST Finaline Bolu’dan 3 takım

Haber: N. Halid Altundal

Dünyanın en büyük 2. havacılık organizasyonu olarak gösterilen bu yıl Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali finaline ilimizden 3 takım kaldı. Gaziantep'te yapılacak TEKNOFEST 2020'ye katılmak için ilimizden başvuran 74 takım ve proje içerisinden 3 takım projeleriyle final yarışmasına katılmaya hak kazandı. Eğitim Teknolojileri alanında proje hazırlayan BİLSEM öğrencileri Dilara Yalçın, Metehan Koç, Ömer Yiğit Erdem ve danışman öğretmenleri Mehmet Bütün, Afet Yönetimi alanında proje hazırlayan BİLSEM öğrencileri İnci Begüm Topaloğlu, Mehmet Efe Benderlioğlu ve danışman öğretmenleri Mehmet Çeltek ile İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sosyal İnovasyon alanında proje hazırlayan 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu öğrencileri Esra Armağan, Elif Didem Çınar, Defne Karadoğan ve danışman öğretmenleri Tanju Cengiz TEKNOFEST 2020'de ilimizi temsil ederek yarışacaklar.