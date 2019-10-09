Teknoloji Dünyası ilk şubesini Bolu’da açtı

Haber: Birol Ertunç

Teknoloji Dünyası, Batı Karadeniz’deki ilk şubesini Bolu’da açtı. Sattıkları ürünler ve verdikleri hizmet ile Batı Karadeniz bölgesinde tek olma özelliği olan mağaza Karaçayır Mahallesi, İzzet Baysal Caddesi’ndeki ilk şubesinde Bolululara hizmet verecek.

“BOLULUYUZ ARTIK”

Açtıkları mağaza ve ürünleri hakkında açıklamalarda bulunan Erdem Çete, artık Bolulu olduklarını söyleyerek, “Biz Düzceliyiz aslen. Bolu’ya geldik ve Boluluyuz artık. Batı Karadeniz Bölgesi’nde tek toptancı biziz, aynı zamanda perakende satışımız da var. Telefon aksesuarları ve teknik servisi üzerine çalışıyoruz. Firmamız daha yeni bir firma. Genciz ve girişimciyiz” ifadelerini kullandı.

“İLK ŞUBEMİZİ BOLU’DA AÇTIK”

Hedeflerini büyük olduklarını ve ilk şubelerini Bolu’da açtıklarını söyleyen Çete, “Bu sektöre gireli yaklaşık 2, 2 buçuk yıl oldu. Uzun süredir bu sektörün içindeyiz. Bolu’nun insanı biraz daha cana yakın. O yüzden buraya gelip, burada çalışmak istedik. Hedefimiz 5 şube, 7 araç ve 7 perakende satış mağazası. İlk şubemizi de Bolu’da açtık” dedi.