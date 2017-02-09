Basın Bülteni
Konu hakkında bilgi veren İl Müdürü İsmail TAŞ konuşmasında "Gün geçmiyor ki yeniliklere yenilik eklenmesin. İlerleyen zamana paralel olarak değişim de devam ediyor. Bu çerçevede gelişen gıda, tarım ve hayvancılık sektörü, sektörün yan kollarını takibi açısından fuarlar ayrı bir önem arz etmektedir. Fuarlar, üreticilerimize gerek iş gücü gerekse maliyetleri minimize etme ve bu gelişimleri yakından takip edebilme adına önemli bir unsur oluşturmaktadır" dedi.
İsmail TAŞ açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Teknolojinin hızla gelişimini sürdürdüğü hatta hız kavramının değiştiği, başta üretim teknolojileri olmak üzere pek çok alanda değişimin hiç olmadığı kadar hızlandığı bir süreçte, değişimi yakalamak zorlaştığından ihtisas fuarlarını takip etmek giderek daha fazla önem kazanıyor. Zira hem değişime ayak uydurmak hem de katma değerli ve inovatif ürünler üretebilmek üzere yeni teknolojilere büyük yatırımlar yapmak gerekiyor. Türkiye’nin teknoloji üreten bir ülke konumuna gelmesi en büyük arzumuz. Ar-ge gibi alanlarda stratejik adımlar atılması gerekiyor. Bunu sağlarken endüstriyel paydaşların ortak çalışmalarının da giderek önem kazanacağına inanıyorum.
Sektöre hizmet veren en eski uluslararası ihtisas fuarı FOTEG İSTANBUL, katılımcı ve ziyaretçilerini sektörün en verimli platformunda 4 gün süreyle bir araya getirecek. Biz de Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren üreticilerimiz, sorumlu yöneticiler, gıda mühendisleri ile birlikte Fuarın açılış günü merakla beklediğimiz bu platformda yerimizi alacağız.”
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