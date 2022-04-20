Tekrar suç işlediler!

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Adliyesinin 2021 yılının faaliyet raporu çarpıcı detayları ortaya çıkarttı. Yapılan değerlendirmedi 2021 yılı içerisinde haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunan 352 kişi bu karara uymayarak 5 yıl içerisinde tekrar suç işlediği ortaya çıktı.

2021 yılında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 17, 1. Asliye Ceza Mahkemesi 96, 2. Asliye Ceza Mahkemesi 76, 3. Asliye Ceza Mahkemesi 83, 4. Asliye Ceza Mahkemesinde 69 ve 5. Asliye Ceza Mahkemesinde 11 olmak üzere toplam 352 sanık tekrar suç işleyerek haklarında cezai işlem gerçekleştirildi. 2021 yılı içerisinde Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde karara uymayan hiçbir sanık olmadı.