Tel ile boğmak istedi





Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumunda 18 yıla mahkûm olarak bulunan Y.D. aynı hastanede tedavi gören ve aynı odayı paylaşan M.A.G.’yi süs vazosu teliyle boğmak istedi. Mağdurunşikayeti üzerine “Silahla basit yaralama” suçlamasıyla yargılanmaya başlayan zanlı, “olayı hatırlamıyorum, neden öldürmeye çalıştığımı bilmiyorum” dedi.

Olay geçtiğimiz yıl Bolu’da bir hastanede meydana geldi. 18 yıldır yarı açık cezaevinde yatan Y.D., tedavi görmek için hastaneye yatırıldı. Bir anda kendini kaybeden Y.D., aynı odayı paylaştığı M.A.G.’yi süs vazo teliyle boğmaya kalkıştı ve hastane görevlilerinin olaya müdahale etmesiyle Y.D. engellindi.

Hakıknda, “Silahla basit yaralama” suçlamasıyla Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Y.D., savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “Ben kimseyi boğmaya çalışmadım. M.A.G.’yi de tanımam. Aramızda husumette yoktur. Aldığım ilaçlardan dolayı ne yaptığımı bilmiyorum. Sadece onun omuzlarından tuttum. Tel veya ip kullanmadım” dedi.

Hastane arkadaşı tarafından süs vazo teliyle boğulmak istenen M.A.G.’de, “Beraber aynı odada kalırken birden bire saldırdı ve telle boğazımı sıktı. Son anda hastane görevlileri gelip beni kurtardı. Beni boğmaya çalıştı. Kendisini bende tanımam” diye savunma yaptı

OĞLUMU ÖLDÜRECEKTİ

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya müşteki olarak katılan M.A.G.’nin annesi S.G., “Hastane personelinden Allah razı olsun. Onlar olmasaydı oğlum şimdi hayatta olmayacaktı. Bile bile oğlumu telle boğmaya çalıştı. Ben olayı görmedim, oğlum ve hastane personeli anlattı bana olayları. Kendisinden şikayetçiyim” dedi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.