Teleferik projesi için teknik gezi

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Belediye Başkanı Mustafa Allar ve beraberindeki teknik ve idari ekip, Gerede’de yapılması planlanan Teleferik Sistemi ile ilgili olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Tünektepe Teleferiğini yerinde incelediler.

Teknik gezi hakkında açıklamalarda bulunan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, ’’ Teknik ve idari ekibimiz ile birlikte yerinde gözlem yapmak için Antalya’da bulunan Tünektepe Teleferik hattında incelemelerde bulunduk. Teleferik hattı için yetkililerden bilgiler aldık, bizim için faydalı ve etkili bir teknik gezi oldu. Bu devasa projeyi gerçekleştirmek, Gerede'yi turizm alanında söz sahibi kılmak amacıyla gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.