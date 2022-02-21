Telefon dolandırıcılarına “İNANMAYIN”

Haber: C. Kutay Aykan

Son günlerde ülke genelinde ve Bolu’da telefon dolandırıcılığı olaylarının artması ve birçok vatandaşın mağdur duruma düşmesi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Bolu Emniyet Müdürlüğü de, sosyal paylaşım sitesi üzerinden Bolulu vatandaşlara bilgilendirme gerçekleştirdi. Paylaşımda bulunan broşürlerde şu uyarılar yapıldı;

“Para ve altınları el çantasına koyun, belirtmiş olduğum yere bırakın veya ikametinize gelecek olan polislere verin” diyenlere inanmayın.

“Bir olayda suçlu olarak isminiz geçiyor” diyenlere inanmayın.

“Sizi iletişim yoluyla dolandırmaya çalışanlarla karşılaşmanız halinde hemen 112’yi arayın ya da en yakın emniyet birimine müracaat edin

“Gizli operasyon yürütülüyor, Operasyonu deşifre ederseniz gözaltına alınacaksınız. Telefonunuzu kapatmayın ve kimseye bilgi vermeyin” diyenlere inanmayın.

“Telefon hattınız ve banka hesaplarınız terör örgütleri tarafından kullanılıyor, bu örgütler tarafından banka hesabınız boşaltılacak” diyenlere inanmayın.

“Telefonla sizi arayarak polis, asker ve savcı olarak tanıtıp, adınız terör örgütü ile ilgili soruşturmaya karıştı” diyenlere inanmayın.